La Juve pareggia su rigore con l'Inter (1-1). Inzaghi espulso per proteste

Occasione sprecata per l’Inter, pari in extremis conquistato dalla Juve. Finisce 1-1 il derby d’Italia. Dopo il gol di Dzeko in avvio, i nerazzurri controllano senza patemi. Ma a 2' dalla fine Dumfries, subentrato poco prima, colpisce Alex Sandro. Il Var verifica che il fallo è sulla linea dell’area di rigore, richiama l’arbitro Mariani che indica il dischetto: Dybala batte Handanovic e regala ai bianconeri un punto insperato. Inzaghi infuriato, espulso dopo il rigore. L’Inter resta a -7 dalle capoliste Napoli e Milan, la Juventus a -1 dal quarto posto.