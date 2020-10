Il Decreto ferma solo i giovani e forse la Terza

C’è ancora molta incertezza e confusione a livello di calcio dilettantistico e giovanile in merito all’applicazione delle misure e dei provvedimenti contenuti nell’ultimo Dpcm per contrastare la diffusione del contagio sull’intero territorio nazionale. Nella giornata di domani si terrà a Roma il Consiglio direttivo della Lnd che potrebbe fornire indicazioni più chiare o demandare la decisione ai singoli Comitati Regionali: al momento è consentita l’attività regionale dilettantistica, compresa la Seconda Categoria, e giovanile agonistica (Juniores Regionali, Allievi Elite, Giovanissimi Elite, Allievi Interprovinciali e Giovanissimi Interprovinciali) ma non è da escludere che in extremis, a sorpresa, possano essere salvati e rimessi in calendario anche la Terza e gli Juniores Provinciali, ora fuori dai giochi analizzando alla lettera il testo del decreto firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.



«Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale da Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva». Già la Seconda, che si prestava a una dubbia interpretazione, resterebbe in piedi perché è considerato un campionato regionale gestito dalle varie federazioni provinciali. In attesa di conoscere gli sviluppi su Terza e Juniores Provinciali, entrambi ufficiosamente sospesi (ieri era uscito un comunicato della Figc di Parma poi rimosso dopo la riapertura delle trattative tra Lnd e governo sulle interpretazioni che riguardano i dilettanti) ma ancora in bilico, allo stato attuale si fermerebbero sicuramente fino al 13 novembre Allievi Provinciali, Giovanissimi Provinciali e tutta l’attività di base, dagli Esordienti in giù, che potranno continuare gli allenamenti in forma individuale senza gare e competizioni.



La linea morbida tra i dilettanti vuole premiare, indirettamente, gli sforzi compiuti in questi mesi dalle società per adeguarsi ai protocolli in vigore e poter riprendere gli allenamenti in sicurezza, nonostante le prossime settimane siano accompagnate da parecchi dubbi e perplessità sul regolare prosieguo dei campionati. Basti pensare che nello scorso weekend i casi di Covid-19, accertati o presunti tali, hanno portato al rinvio a data da destinarsi di ben dieci delle 21 partite complessive previste nei tre gironi d’Eccellenza. Minori gli stravolgimenti nelle categorie inferiori, che però dispongono di strutture meno attrezzate al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il delegato provinciale della Figc di Parma, Romano Martini, aspetta di conoscere le scelte assunte nei piani alti. «L’interpretazione che sarà data a livello nazionale verrà condivisa dalla delegazione provinciale della Figc di Parma in attesa di avere ulteriori precisazioni nei prossimi giorni per l’eventuale ripresa dei campionati e degli allenamenti».