Juventus-Emre Can, addio vicino

Emre Can vuole lasciare la Juventus già a gennaio, e il Paris Saint Germain è pronto ad approfittare dell'occasione per rinforzare il proprio centrocampo. Le parole pronunciate dal tedesco al termine della vittoriosa sfida della sua nazionale contro l'Irlanda del Nord, quindi, hanno sortito il loro effetto e potrebbero così concretizzare un trasferimento già sfiorato nel mese di agosto."Sono ancora un giocatore della Juventus, ma non sono soddisfatto della situazione - aveva dichiarato in zona mista al termine del match chiuso sul 6-1 dai tedeschi -. Nessuno è felice quando non gioca, se la situazione non cambia dovrò pensare a gennaio a cosa ha più senso ed è più giusto per me".Oltre al Psg, sulle tracce di Emre Can si sono anche altre due big del calcio europeo, il Barcellone e il Bayern Monaco.

