Arsenal, Aubameyang frena sul rinnovo

Il futuro di Aubameyang potrebbe non essere tra le fila dell'Arsenal. Il 30enne bomber, secondo Le10sport, non sarebbe convinto di rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2021, con il club inglese.Il nazionale gabonese sarebbe uno degli obiettivi di mercato del Barcellona. Attenzione anche alla pista italiana (Aubameyang è cresciuto nelle giovanili del Milan). Diversi i club italiani che avrebbero chiesto informazioni.

Aubameyang