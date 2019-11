Milan, c'è il piano per Ibra

Il Milan sembra sempre più vicino a Ibrahimovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche una proposta economica importante sul piatto. Si starebbe ragionando su un accordo da sei mesi, allungabile a 18 mesi per una cifra complessiva di sei milioni di euro.Il Diavolo sarebbe in pole position ma Bologna e Napoli non avrebbero mollato la presa e sarebbero pronte a rilanciare. La decisione del 38enne attaccante svedese dovrebbe arrivare entro la metà di dicembre.

