Ibrahimovic, il Milan ora fa sul serio

Sono i giorni decisivi per l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, con il Diavolo che avrebbe deciso di dare un'importante accelerata all'operazione che potrebbe riportare in rossonero lo svedese a sette anni e mezzo dalla sua partenza.Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, proprio il Milan sarebbe l'unico club ad aver formulato un'offerta vera e propria per Ibra fin qui, parlandone direttamente con il suo agente Mino Raiola. Si tratta di un accordo di 18 mesi (quindi valido per il finale di questa stagione e per tutto il 2020-2021) e a cifre importanti: a ballare sarebbero ben 6 milioni di euro.I dirigenti del Milan avrebbero avuto il via libera da Elliott per presentare questa offerta, che ora Raiola girerà allo stesso Ibrahimovic. Allo svedese ora il compito di prendere una decisione, con le parti destinate a riaggiornarsi intorno a mercoledì o giovedì prossimo, quando il procuratore farà ritorno in Italia.Il Milan punta intanto ad avere una risposta nel più breve lasso di tempo possibile, in modo da avere il giocatore già per i primi giorni di dicembre: in questo modo potrebbe iniziare in anticipo gli allenamenti e la conoscenza con i suoi nuovi compagni di squadra.

