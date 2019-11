Milan, c'è la fila per Borini

Uno dei giocatori che molto probabilmente saluterà il Milan nelle prossime sessioni di mercato è Fabio Borini.L'esterno non trova spazio con Pioli, è in scadenza a giugno e con ogni probabilità non rinnoverà con i rossoneri. Non è da escludere l'ipotesi che lasci Milanello già a gennaio.L'estate scorsa era arrivata una ricca offerta dalla Cina ma Borini preferirebbe continuare in Italia. Su di lui ci sono Torino, Brescia, Genoa e Benevento secondo le nuove indiscrezioni.

