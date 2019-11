Quagliarella verso un altro anno alla Sampdoria

La stagione in corso non è certamente stata una tra le più facili della lunga carriera di Fabio Quagliarella, ma nonostante questo la Sampdoria non sembra affatto intenzionata a rinunciare al suo capitano e uomo simbolo.La società blucerchiata è infatti vicinissima a trovare l'accordo con l'attaccante per un rinnovo contrattuale di un'ulteriore stagione. L'attuale accordo del giocatore scade infatti il prossimo mese di giugno, ma le parti sembrano concordi nella volontà di prolungarlo.

