Il Modena dà il benservito a Zironelli

Cambio della guardia sulla panchina del Modena. La sconfitta per 1-0 subita a Cesena è infatti costata il posto a Mauro Zironelli.L’ex allenatore della Juventus Under 23, nonchè ex giocatore dei ‘canarini’, lascia la squadra a quota 20 punti, gli stessi dello stesso Cesena, una posizione che evidentemente non soddisfa la società nonostante gli emiliani siano stati ripescati in C ad estate inoltrata.Al posto di Zironelli è stato scelto Michele Mignani. L’ex difensore di Sampdoria e Siena torna su una panchina dopo il divorzio dai toscani avvenuto al termine della scorsa stagione: per Mignani due anni alla guida dei bianconeri con la finale playoff persa nel 2018 contro il Cosenza. Debutto domenica al "Braglia" contro la Vis Pesaro dell'ex Pavan.