Fiorentina, un grande ex se parte Montella

Dopo la sconfitta subita domenica contro l'Hellas Verona il futuro di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina è in bilico.Nonostante le rassicurazioni di Pradè nel dopo gara("Abbiamo fiducia in lui. L'allenatore non è stato messo nelle condizioni di lavorare al meglio"), secondo Tuttosport la dirigenza viola starebbe sondando il terreno per il ritorno di Cesare Prandelli.Il tecnico di Orzinuovi, che ha già guidato i gigliati dal 2005 al 2010, porterebbe nel suo staff anche Batistuta.

