Ibrahimovic, misterioso annuncio social

Attraverso il proprio profilo Instagram, Ibrahimovic ha annunciato il suo passaggio alla squadra svedese dell'Hammarby. Il tutto con tanto di immagine che lo ritrae con la maglia del suo presunto nuovo club e nome sulle spalle.Un annuncio che ha spiazzato tutti, in particolare i tifosi del Milan che sperano di riaverlo, presto, a Milano. Da capire se si tratti di una trovata pubblicitaria per destabilizzare ulteriormente. In tanti sperano che non sia la decisione finale di Ibra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ibra

Milan