Niente rinnovo, Chiesa pensa all'addio

L'avventura di Federico Chiesa alla Fiorentina potrebbe chiudersi anzitempo, nonostante un contratto sino al giugno del 2022. Il gioiello viola è in crisi e la possibilità di un suo addio sarebbe più che probabile.La Fiorentina non ha nessuna intenzione di sedersi ad un tavolo per parlare del rinnovo del contratto. Juventus e Inter sarebbero pronte a sfidarsi per strapparlo ai gigliati. Si partirebbe da una quotazione di 50 milioni di euro.

