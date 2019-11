L'ennesima big su Kulusevski

Le prestazioni di Dejan Kulusevski non smettono di stupire e si ingrossa la fila di pretendenti per il centrocampista offensivo in forza al Parma ma di proprietà dell'Atalanta.Vederlo in nerazzurro sarà molto difficile, a meno che non sia quello dell'Inter. I meneghini, così come la Juventus e i club inglesi interessati (Arsenal su tutti), devono però fare i conti con una nuova rivale di peso: il Bayern Monaco.La valutazione del ragazzo, considerato tra i migliori 2000 del pianeta, continua a lievitare: 30 milioni potrebbero non bastare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA bayern monaco