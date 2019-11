Rinnovo Chiesa, Pradé fa chiarezza

Daniele Pradé, direttore sportivo della Fiorentina, ha smentito le voci secondo cui Federico Chiesa non vorrebbe discutere il rinnovo di contratto con la Fiorentina, chiedendo addirittura una cessione già a gennaio."Abbiamo parlato di tante cose - ha commentato Pradé a 'Tuttomercatoweb', riferendosi all'incontro con il padre-agente del calciatore -. Vi posso garantire che è stato un bell'incontro. Non ci ha chiesto di essere ceduto né ora né a giugno".Sulle possibile pretendenti, Juventus su tutte, Pradé ha aggiunto: "Io faccio il direttore sportivo ma a me la società non ha detto niente di tutto questo. Il discorso però che abbiamo fatto oggi è stato costruttivo, a me interessa il campo e mi interessa che Chiesa ci faccia vincere le partite".