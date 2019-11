Juve, c'è il piano per blindare Dybala

Tutti pazzi per Dybala. Decisivo anche contro l'Atletico Madrid, l'argentino è diventato un uomo chiave della squadra di Sarri. Il tutto dopo che, in estate, ha rischiato di essere ceduto (il PSG sarebbe stato ad un passo dal portarlo a Parigi).La Juventus, per non rischiare nulla, sarebbe pronta a rinnovargli il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022. Un prolungamento con possibile aumento dell'ingaggio per farne, ancor di più, una colonna bianconera e allontanare i top club interessati (Tottenham, Manchester United, Barcellona e Real Madrid).

Dybala