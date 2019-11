Urbano Cairo rivendica i propri meriti

A due giorni dalla delicatissima partita in casa del Genoa, che il Toro non potrà perdere per non trovarsi coinvolto nella lotta per non retrocedere il presidente granata Urbano Cairo ha ribadito la propria fiducia nella squadra, ma soprattutto nell’operato del tecnico Walter Mazzarri.“I tifosi sono liberi di manifestare dissenso e quant’altro, ma Mazzarri ha la mia fiducia totale” le parole di Cairo a margine del convegno ‘Etica e Impresa’ della Fondazione Guido Carli”“Diciamo che in questi 15 anni abbiamo fatto passi avanti importanti. Il Torino era fallito, l’abbiamo ripreso, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà e abbiamo ripreso a fare bene, tenendolo sempre dalla parte sinistra della classifica, con due settimi posti e l’Europa League fino all’ottavo di finale. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con giocatori importanti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA urbano cairo

torino