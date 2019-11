Il Flamengo punta Diego Costa

Non solo Batigol. Il Flamengo, secondo il Mundodeportivo, starebbe provando a convincere Diego Costa a trasferirsi in Brasile. L'attaccante dell'Atletico Madrid, attualmente infortunato, è considerato perfetto per lo stile di gioco del club brasiliano.I colchoneros, per il cartellino di Diego Costa, vorrebbero incassare 25/30 milioni di euro. Il problema sarebbe l'elevato ingaggio che percepisce il 31enne centravanti della Spagna, ovvero ben otto milioni di euro netti. Attenzione anche all'opzione Cina. Difficile pensare ad una soluzione italiana.

