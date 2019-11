Inter, pronto il rinnovo per Esposito

Il giovanissimo Esposito ha già stregato tutti, in particolare Conte. Considerato l'interesse di club europei di primo livello (Manchester United e PSG), l'Inter ha intenzione di blindarlo con un contratto importante.Si starebbe già ragionando su un nuovo accordo della durata di cinque anni. Nel momento in cui Esposito diventerà maggiorenne (il prossimo luglio), l'Inter si attiverà per la firma del nuovo contratto. Nel frattempo si cercherà l'intesa per non avere brutte sorprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Inter

Esposito