Milan, affari con la Juventus

In attesa di novità sul fronte Ibrahimovic, il Milan sembra alla ricerca, per il mercato invernale, di un rinforzo per la difesa (complice l'infortunio occorso a Duarte). Ci sarebbe una trattativa in corsa con la Juventus.Il nome caldo sarebbe quello di Demiral. L'ex Sassuolo sta facendo fatica a trovare spazio alla Juventus e, con il rientro di Chiellini, difficilmente avrà una chance in bianconero. Il Milan lo vorrebbe con la formula del prestito con diritto fi riscatto. In alternativa a Demiral, attenzione al nome di Rugani. Internamente, la soluzione per Pioli potrebbe essere il giovane 20enne Gabbia.

