Sfida Juventus-Barcellona per Willian

Un altro possibile colpo a parametro zero per la Juventus. Il club bianconero sarebbe, infatti, sulle tracce di Willian. L'attaccante brasiliano è in scadenza di contratto con il Chelsea e rappresenta una ghiotta occasione di mercato.Il Willian, a Sky Sports, ha parlato del suo futuro: "Chelsea? Li sto aspettando, sanno cosa voglio". Classe 1988, il talentuoso attaccante indossa la casacca dei Blues dal lontano 2013/14. Ha segnato 55 in 309 con il Chelsea. Su di lui ci sarebbe anche il Barcellona.

