Amrabat, Juric avverte la Fiorentina

Uno dei giocatori maggiormente accostati alla Fiorentina per il mercato di gennaio è Sofyan Amrabat.Le prestazioni più che positive del centrocampista hanno attirato le attenzioni di diversi club, in primis della FIorentina. In conferenza stampa però Juric ha voluto mandare un messaggio ai viola.Interrogato sulla valutazione di 10 milioni di euro del giocatore, il tecnico ha risposto: "Mi sembrano pochi al giorno d'oggi. Ma non voglio parlare di mercato".

