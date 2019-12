Callejon sempre più lontano dal Napoli

José Maria Callejon è senz'altro uno dei veterani del Napoli, essendo stato protagonista delle ere di Benitez, Sarri e ora Ancelotti. Eppure dopo oltre 300 presenze condite da 79 gol, la sua esperienza alle pendici del Vesuvio potrebbe essere a un passo dai titoli di coda.L'ex Real Madrid, giunto al Napoli nel lontano 2013, è in scadenza di contratto e le condizioni per un suo rinnovo sembrano mancare. Con il trascorrere delle settimane, indipendentemente dagli umori non certo facili che stanno caratterizzando l'ambiente azzurro, le parti sembrano essere sempre più lontane e al momento pensare a una conferma dell'eterno numero 7 partenopeo appare quasi impossibile.

