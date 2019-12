Higuain parla alla Juventus: tutto pronto per il rinnovo

Gonzalo Higuain è diventato (o per meglio dire tornato) grande protagonista con la maglia della Juventus, tanto che colui che per un anno e mezzo era divenuto l'esubero di lusso per eccellenza in tinta bianconera, ora ragiona in ottica rinnovo contrattuale. E ha già espresso alla dirigenza la propria volontà.Il contratto del Pipita scade infatti nel 2021, ma l'argentino risulta aver già comunicato al club la propria intenzione di prolungarlo ulteriormente, in modo da chiudere la carriera a Torino e di fatto restare juventino a vita.L'impressione è che questo rinnovo effettivamente ci sarà, con i vertici della Vecchia Signora bendisposti ad accontentare le volontà del loro centravanti, che sarà facilmente confermata da una firma sulla quale al momento non c'è fretta: le parti sono completamente concordi su tutto, pertanto l'operazione si farà.E verrà talmente naturale da non rappresentare al momento una priorità.

