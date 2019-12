Si scatena il derby d'Italia per Gosens

Uno dei fiori all'occhiello dell'Atalanta che sta strabiliando dopo le difficoltà denunciate nelle prime tre partite di Champions League è certamente Robin Gosens.Arrivato a fari spenti a Bergamo nel giugno del 2017, quando fu pagato appena 2 milioni di euro all'Heracles Almelo, il laterale tedesco si è nel frattempo tramutato in uno dei migliori esterni mancini del campionato, tanto da attirare l'attenzione congiunta nientemeno che di Juventus e Inter.La Vecchia Signora sembra infatti intenzionata ad accelerare le operazioni per Gosens, giocatore che però piace molto anche al club meneghino (i cui rapporti con gli orobici sono al momento molto buoni). E tenuto conto della battaglia pronta a scatenarsi per Kulusevski, altro giocatore di proprietà della Dea, sembra evidente che il mercato delle prossime settimane e mesi vedrà un altro derby d'Italia decollare dalle parti di Bergamo.

