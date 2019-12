Allan, il Paris Saint Germain torna a farsi vivo

Il Paris Saint Germain è pronto ad approfittare della non facile situazione che Allan sta vivendo a Napoli: lo riferisce il quotidiano francese 'Le Parisien' secondo cui il club della Torre Eiffel non ha dimenticato le qualità di un calciatore già cercato in passato.Per arrivare al centrocampista brasiliano il PSG potrebbe mettere sul piatto Draxler: a gennaio si vedrà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA calcio