Inter, il Real Madrid sulle tracce di Lautaro

Tutti pazzi per Lautaro Martinez. Oltre al Barcellona, anche il Real Madrid, secondo Diario Gol, sarebbe sulle tracce del fuoriclasse argentino in forza all'Inter (contratto fino al 2023, clausola da 111 milioni di euro).Per convincere l'Inter a cederlo, i blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto i cartellini di James Rofdriguez (accostato al Napoli in passato), Mariano Diaz e un conguaglio pari a circa 20 milioni di euro. Difficile che l'Inter prenda in considerazione l'offerta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Inter

Lautaro