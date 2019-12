Rinnovo Lautaro, Marotta chiude il discorso

A margine dell'assemblea di Lega Serie A, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha voluto chiudere il discorso legato al futuro di Lautaro Martinez, al suo possibile rinnovo e all'interessamento nei suoi riguardi di grandi club come Barcellona e Real Madrid: “La posizione contrattuale di Lautaro Martinez non è assolutamente compromettente - ha detto - , prima di tutto perché parliamo di un bravissimo ragazzo, e poi perché è riconoscente all’Inter. Non è tempo di parlare di rinnovo o di un trasferimento”.Sui possibili colpi di mercato a gennaio, Marotta ha poi aggiunto: “Si faranno valutazioni per capire se è possibile puntellare meglio l’organico, carente in alcuni ruoli a causa delle contingenze. Ma bisogna essere realisti, a gennaio le opportunità sono poche. E poi c’è grande rispetto per questo gruppo: la squadra sta rispondendo benissimo alle indicazioni dell’allenatore, come si è visto di recente nel caso di Borja Valero”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Inter

Lautaro Martinez