Fiorentina, importanti novità sul fronte Banega

Uno dei nomi maggiormente accostati alla Fiorentina per il mercato di gennaio è Ever Banega.Il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, secondo il Corriere Fiorentino nelle ultime ore avrebbe dato l'ok per il trasferimento in viola, dove ritroverebbe Vincenzo Montella, con cui ha già lavorato.I colloqui col Siviglia proseguono ma l'intesa sembra essere vicina: ballano 2/3 milioni di euro tra domanda e offerta. Molto più defilato Praet, che il Leicester non sembra intenzionato a cedere.

