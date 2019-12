Futuro Ronaldo, Paratici non ha dubbi

Dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni sul possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il portoghese, irritato dal Pallone d'Oro mancato, avrebbe incolpato i bianconeri.Dal Gran Galà del Calcio però Fabio Paratici ha voluto smentire: "Non è un momento difficile per Cristiano. Lo abbiamo sempre detto che secondo noi meritava di vincere il Pallone d'Oro, le classifiche dei premi sono sempre opinabili"."Per lui non è un momento difficile, è stato fuori per un periodo dagli allenamenti a causa di un colpo al ginocchio e lo ringraziamo per quanto fatto in condizioni non ottimali. Resta alla Juventus? Senza dubbio".

