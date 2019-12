Milan, nuova ipotesi per il futuro di Piatek

Una delle più grandi delusioni del Milan fino ad ora è senza dubbio Piatek. L'attaccante che aveva incantato tutti lo scorso anno sembra fuori forma e potrebbe addirittura salutare i compagni.Stando a quanto riporta As, il polacco è finito nel mirino dell'Atletico Madrid per il mercato di gennaio. Il giocatore ha recentemente affermato di voler continuare in rossonero ma la sua cessione non è da escludere.Le quotazioni del suo trasferimento crescerebbero soprattutto se dovesse arrivare Zlatan Ibrahimovic: Piatek per non perdere la nazionale potrebbe convincersi a cambiare aria per continuare a giocare.

