Non solo la Fiorentina su Gattuso

La tensione in casa Napoli continua a crescere: secondo la Gazzetta dello Sport la decisione di Ancelotti di portare tutti in ritiro per preparare la gara contro l'Udinese non è piaciuta a diversi giocatori.De Laurentiis sta pensando a come rivoluzionare la rosa tra giugno e gennaio. L'allenatore, per il momento, non sembra essere in discussione ma saranno decisive le sfide contro i bianconeri e il Genk.Qualora Ancelotti dovesse salutare la squadra, il Napoli potrebbe prendere in seria considerazione l'ipotesi Gattuso, che piace a De Laurentiis per il suo temperamento e la capacità di unire lo spogliatoio. Sull'ex tecnico del Milan però c'è anche la Fiorentina, che sta valutando diverse soluzioni per sostituire Montella.

