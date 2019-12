Torino-Zaza, sarà divorzio

La decisione di Walter Mazzarri di non schierare Zaza nella gara contro il Genoa nonostante l'assenza di Belotti potrebbe aver segnato la fine del rapporto tra l'attaccante e a società granata.Come riporta Sportmediaset, infatti, nonostante i 14 milioni di euro sborsati da Cairo lo scorso anno, il giocatore potrebbe partire già a gennaio. Su di lui c'è in forte pressing il Sassuolo.L'attaccante lucano è seguito anche da diverse società inglesi ma preferirebbe continuare la sua carriera in Italia.

