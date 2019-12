I tifosi del Barcellona scaricano Vidal

L’Inter di Antonio Conte è tornata in testa alla classifica in solitaria grazie alla vittoria sulla Spal seguita al pareggio della Juventus contro il Sassuolo. Tutto sorride quindi ai nerazzurri, che in attesa di giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions nella partita contro il Barcellona del 10 dicembre incassa buone notizie anche dal fronte mercato, in un altro testa a testa virtuale con gli stessi catalani.Se infatti non è un mistero che il sogno di Conte sia quello di tornare ad allenare Arturo Vidal, i tifosi blaugrana sembrano essersi già rassegnati alla possibilità che il cileno saluti il Camp Nou dopo una stagione e mezzo non esaltante. Al netto del buon rendimento nella prima parte dell’attuale annata, infatti, il sondaggio lanciato dal 'Mundo Deportivo' in merito a quale giocatore il Barcellona dovrebbe rinunciare a gennaio tra Vidal e Ivan Rakitic ha visto “stravincere” l’ex Bayern Monaco.Un segnale di fiducia verso il croato, protagonista di tanti successi nelle ultime stagioni, ma quest’anno poco impiegato da Valverde. Uno scenario che potrebbe spianare la strada alla trattativa tra le due squadre per il ritorno in Italia del ‘Guerriero’ già a gennaio, quando il centrocampo dell’Inter avrà bisogno di rinforzi visti gli infortuni di Barella, Gagliardini e Sensi.