Milan, anche Thiago Silva nel mirino

Non solo Ibrahimovic. Il Milan potrebbe riabbracciare un altro grande ex campione. Stiamo parlando di Thiago Silva. Il brasiliano è in scadenda di contratto con il PSG e il rinnovo sarebbe un'opzione piuttosto lontana.Diversi media francesi, parlando di un forte pressing del Diavolo, pronto a riprendersi il difensore classe 1984, protagonista in maglia rossonera dal 2009 al 2012. Molto dipenderà dalla volontà dello stesso Thiago Silva.

