Real Madrid, Zidane insiste per Pogba

Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid sarebbe in forte pressing su Pogba. In particolare, sarebbe Zidane a volere tutti i costi il centrocampista attualmente sotto contratto con il Manchester United.Il tecnico dei blancos insisterebbe per averlo a gennaio o per la prossima stagione. L'ex stella della Juventus pare al capolinea della sua avventura ai Red Devils e il Real Madrid punta a sbancare la concorrenza, anticipando tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Juventus

Pogba