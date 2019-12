Anche Nesta promuove Ibrahimovic al Milan

L'ultimo scudetto del Milan, quello del 2011, l'hanno vinto insieme. Ora uno è diventato allenatore e l'altro è l'uomo caldo del mercato rossonero in vista di gennaio. E il primo si dichiara assolutamente convinto che il suo ex compagno possa fare ancora molto bene in rossonero.Si tratta di Alessandro Nesta, che in occasione della sfida di Coppa Italia in cui il suo Frosinone ha perso solo nelle fasi finali contro il Parma ha parlato del mercato del suo ex club. E, ovviamente, di Zlatan Ibrahimovic."In questo momento credo che Ibra sia l'uomo giusto per il Milan - ha dichiarato l'attuale tecnico dei ciociari -. Si tratta di un giocatore che è sempre utile, alleggerisce il gioco di chi gli sta vicino, ed è un personaggio forte. Per quanto riguarda me, prima di tornare al Milan devo certamente fare strada e vincere qualche campionato. Aggiungo che sono felicissimo di trovarmi dove sono adesso".

