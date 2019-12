Inter, Gabigol non pensa al futuro

Gabigol è un nome molto chiacchierato in chiave mercato. Il bomber brasiliano, di proprietà dell'Inter, è stato grande protagonista con la casacca del Flamengo, vincendo soprattutto la Copa Libertadores e ora deve decidere dove giocare in futuro.Il diretto interessato, tuttavia, sta prendendo tempo: "In questo momento non voglio pensare al futuro, anche per rispetto ai miei compagni", le parole dell'asso brasiliano, atteso dal Mondiale per Club dove proverà a lasciare, nuovamente, il segno con la casacca del Flamengo.

Gabigol

Inter