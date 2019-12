La Juventus in pole position per Tonali

La Juventus sarebbe in pole position per portare a Torino, sponda bianconera, il giovane gioiello Tonali. Classe 2000, il centrocampista del Brescia piace a tantissimi club ma la Vecchia Signora pare la destinazione più probabile.Per convincere le Rondinelle e, in particolare, il patron Cellino, la Juventus sarebbe disponibile a mettere sul piatto anche Pjaca. Il croato è alla ricerca di una nuova opportunità per riscattarsi. Da capire l'entità della proposta economica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Juventus

Tonali