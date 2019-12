Dal Sudamerica: Commisso interessato a un ex Inter

La Fiorentina è interessata ad ingaggiare Ever Banega, centrocampista del Siviglia con un passato nel campionato italiano, all'Inter, nella stagione 2016/17.La notizia è stata riportata durante 'TNT Sport', in onda sulla televisione argentina: secondo gli esperti di mercato della trasmissione, il presidente viola Rocco Commisso vuole potenziare il centrocampo con un calciatore di esperienza internazionale, e assieme alla dirigenza avrebbe individuato in Banega il profilo ideale.A 31 anni, quindi, 'El Tanguito' potrebbe fare il suo ritorno in Italia, dove ha collezionato, con la maglia dell'inter, 28 presenze e 6 reti in Serie A.

