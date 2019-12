Fiorentina, Commisso manda un messaggio a Gattuso

Ai microfoni di Rai 2 Rocco Commisso ha strizzato l'occhio a Gattuso, che secondo diverse indiscrezioni potrebbe sostituire Montella sulla panchina della Fiorentina: "E' calabrese come me, e pure grintoso come quando giocavo a calcio. Non ero un grande calciatore ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai"."Non mi sono piaciute le ultime tre partite di campionato, vediamo cosa succederà a Torino. Ma per ora Montella ha la mia fiducia".Gattuso però è corteggiato anche dal Napoli. Il presidente De Laurentiis apprezza molto il carisma e la capacità di unire lo spogliatoio dell'ex timoniere del Milan.

