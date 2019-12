Ibrahimovic, De Laurentiis torna alla carica

La trattativa per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic sembrava alle battute finali, ma il Napoli ha deciso di non arrendersi e di tornare alla carica per provare a convincere lo svedese a preferire la maglia azzurra a quella rossonera.Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Mattino', il presidente partenopeo Aurelio de Laurentiis, dopo aver lavorato per qualche settimana a luci spente su questo fronte di mercato, vuole fare lo sgambetto al Milan: anche se i rossoneri sono ancora in pole position per il bomber, il numero uno della dirigenza del Napoli non ha mai smesso di avere contatti con l'agente Mino Raiola, ed è pronto alla controproposta da 8 milioni per 18 mesi di contratto, due in più rispetto a quelli offerti dal Milan.L'ultima parola, adesso, spetta proprio a Ibrahimovic, che dopo l'addio alla Major League Soccer ha già annunciato di voler tornare in Serie A.