Milan-Demiral, spunta un nuovo ostacolo

Uno degli obiettivi per il mercato di gennaio del Milan è senza dubbio Merih Demiral.Il difensore della Juventus, cercato dai rossoneri già in estate, è indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri e potrebbe decidere di cambiare aria per trovare continuità.Secondo quanto riferisce il tabloid 'The Sun', però, su Demiral sarebbe piombato il Tottenham, che avrebbe addirittura già allacciato contatti con l'entourage del turco.

