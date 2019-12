A Napoli circolano i nomi per il dopo Ancelotti

Il Napoli continua ad annaspare e dopo il pareggio con l'Udinese sta prendendo corpo un'ipotesi che solo qualche settimana fa sarebbe stata assolutamente impronosticabile in terra campana: quella che porta a un allontanamento di Carlo Ancelotti.Il tecnico degli azzurri ha sempre ribadito di non aver mai pensato alle dimissioni, nemmeno in questa fase di stagione molto delicata, ma intorno a lui le certezze sono molto meno granitiche che in passato. E infatti 'Il Mattino' ha parlato di una società che starebbe già riflettendo sugli eventuali sostituti di Ancelotti, che sarebbero comunque chiamati in causa solo in caso di flop contro il Genk, nella decisiva sfida Champions di martedì prossimo.I nomi fatti dal quotidiano campano conducono a un giovane allenatore, Gennaro Gattuso (tra l'altro allievo proprio di Ancelotti), e un grande veterano, che sarebbe senz'altro un traghettatore e per il quale si tratterebbe tra l'altro di un ritorno in una piazza già ampiamente conosciuta: Edy Reja.

