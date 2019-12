Ibrahimovic, occhiolino di Raiola a Milan e Napoli

Zlatan Ibrahimovic è l'uomo mercato in vista di gennaio e Mino Raiola interviene sulle voci che lo riguardano in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. In cui, in sostanza, fa l'occhiolino alle società italiane intenzionate a ingaggiare lo svedese nel corso del mercato invernale (Bologna e soprattutto Napoli o Milan)."Non mi sbilancio su come andrà a finire, lo vedremo. La cosa certa è che se tornasse in serie A, questo aumenterebbe l'interesse di tutti per il campionato italiano - è stata infatti la considerazione del noto agente -. Per ragioni tecniche e televisive, perché tanti Paesi nel mondo accenderebbero la tv ogni weekend apposta per lui".Raiola, comunque, non è voluto entrare nel merito delle trattative con Milan, Napoli e Bologna: "Quale delle tre squadre sceglierà? Chi lo sa. Noi siamo uomini liberi e al momento non mi sento di escludere nulla. Non è nemmeno detto che scelga l'Italia, riguardo a un suo ritiro dal calcio la vedo invece difficile. Sta ancora benissimo. Dove vorrei vederlo io? Lontano da me, almeno smetterebbe di stressarmi".

