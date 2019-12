L'Inter sogna Rakitic e Vidal: il messaggio del Barcellona

Segnali positivi da Barcellona: i grandi obiettivi di Antonio Conte per il centrocampo dell'Inter potrebbero essere più vicini che in passato. Questo si evince dalle parole del vicepresidente blaugrana, destinate a piacere non poco alla Beneamata.'Tuttosport' ha infatti intervistato Jordi Cardonner, braccio destro di Josep Bartomeu, che di fatto ha dato il via libera alla Beneamata per trattare sia Ivan Rakitic che Arturo Vidal: "Non stanno giocando tanto - ha osservato -, e il motivo l'ha spiegato più volte il nostro allenatore. Il fatto è che a centrocampo abbiamo un certo overbooking. La nostra rosa è molto ampia e quindi non sempre c'è spazio per tutti"."Come giocherebbero in altre squadre non spetta a me dirlo - ha aggiunto Cardonner -. Fatta questa premessa, però, siamo contenti che i nostri calciatori siano associati a club importanti come Inter e Juventus. Significa che abbiamo una grande rosa".Le premesse ci sono, sta ora alla dirigenza nerazzurra convincere i due giocatori: sulle loro tracce c'è infatti da tempo anche la Juventus.

