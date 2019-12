Mourinho spaventa la Roma: vuole Dzeko al Tottenham

José Mourinho spaventa la Roma.Il tecnico portoghese, fresco di arrivo al Tottenham, avrebbe già iniziato a evidenziare al club i giocatori che a suo giudizio sono necessari per migliorare una rosa che quest'anno ha ampiamente deluso dopo aver raggiunto addirittura la finale di Champions League al termine della passata stagione.Uno dei nuovi obiettivi dei londinesi risponde al nome di Edin Dzeko, che dopo le tante voci su un passaggio all'Inter non concretizzatosi nel corso della passata estate potrebbe ora tornare a fare gola alla Premier League.Questo è quanto ha riferito il 'Daily Mirror', secondo cui il Tottenham avrebbe anche mandato un proprio emissario a Verona per assistere alla prestazione del bosniaco di una settimana fa.

