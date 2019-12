Ansia Roma, Smalling si allontana

La Roma starebbe rischiando di perdere Smalling. Il riscatto del forte difensore inglese, in prestito dal Manchester United, si starebbe complicando. I Red Devils, infatti, starebbero pensando di riprenderselo.Il club giallorosso sarebbe arrivato a mettere sul piatto ben 18 milioni di euro per il riscatto ma lo United vorrebbe molti più soldi. Recentemente il tecnico dei Red Devils Solskjaer è stato chiaro: "Tornerà con noi". Roma in ansia.

