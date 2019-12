Da Haaland un messaggio alla Juventus (e le altre pretendenti)

C'è mezza Europa sulle tracce di Erling Braut Haaland, l'emergente per eccellenza del calcio mondiale. E in prima linea c'è la Juventus, che peraltro dovrà battere una concorrenza agguerrita di alcuni tra i club più prestigiosi a livello continentale (Borussia Dortmund e Lipsia in Germania, Manchester United, Arsenal e Chelsea in Inghilterra, e anche il Napoli in Italia). Il diretto interessato ha però deciso di mandare un messaggio molto chiaro alle sue pretendenti, alla vigilia della partita contro il Liverpool che il suo Salisburgo giocherà martedì in Champions League."Il mio unico pensiero, in questo momento, è quello di giocare a calcio e divertirmi - sono state le sue parole -. Si tratta del mio lavoro. Non penso al mercato, il mio obiettivo è continuare a fare bene con il Salisburgo. Continuo a godermi questo momento, per me non è affatto difficile".La sua grande emozione, al momento, è tutta concentrata sull'arrivo in Austria dei temutissimi Reds: "Giocheremo con la testa libera, non abbiamo nulla da perdere. Sto già sorridendo, sarà la partita finora più prestigiosa della mia carriera. Ci divertiremo davanti al Liverpool, faccio questo lavoro per partite così".Per la Juventus, e tutte le altre pretendenti, non resta altro da fare se non aspettare che il momento per trattare Haaland arrivi. Sapendo che la concorrenza sarà agguerritissima.

