Ibrahimovic, una pretendente molla la presa

"Ibrahimovic ha fatto altre scelte, non verra' a Bologna. E' stata una bella suggestione". Così Walter Sabatini, direttore dell'area tecnica del Bologna, ha definitivamente chiuso la porta al suggestivo approdo ai petroniani dello svedese.Sabatini, che ha parlato a margine di un evento legato ai 110 anni della società felsinea, ha aggiunto: "Non è stata una questione di soldi, altrimenti la nostra proprietà non si sarebbe tirata indietro. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, c'era un rapporto con il nostro allenatore e quando abbiamo parlato con il suo procuratore mi ha detto che avrebbe aiutato questa trattativa. Ma fin da quel momento ho capito che le scelte sarebbero state differenti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA Zlatan Ibrahimovic