Lazio, Milinkovic-Savic fa gola a tutti

Milinkovic-Savic, protagonista nel successo sulla Juventus, è nuovamente al centro di mille discorsi di mercato. Juventus e Inter, in particolare, sarebbero pronte a fare follie per provare a strappare il gioiello serbo alla Lazio del patron Lotito.Il numero uno biancoceleste non ha nessuna intenzione di lasciar andare il serbo, forte anche di un contratto fino al giugno del 2024: "Milinkovic è un patrimonio della società che sta bene dove sta, nessuno l'ha messo mai in vendita", le parole dello stesso Lotito a Tiki Taka.

Milinkovic-Savic